Российский суд отправил жителя Запорожской области в колонию за госизмену

Суд в Крыму приговорил к 16 годам колонии жителя Мелитополя за госизмену

Запорожский областной суд приговорил жителя Мелитополя к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Суд установил, что 36-летний мужчина, который является противником проведения российской специальной военной операции на Украине, с 2022 года был администратором одного из популярных на территории Запорожской области Telegram-каналов.

Отмечается, что ему написал один из подписчиков и передал информацию о передвижениях и местах дислокации российских военнослужащих. Полученные данные обвиняемый направил в чат-бот, используемый сотрудниками Службы безопасности Украины. Крымская прокуратура отмечает, что эта информация была достоверной и могла быть использована против интересов России.

Кроме того, в целях оказания психологического воздействия на жителей Запорожской области в Telegram-канале мужчина публиковал посты, призывающие к уничтожению российских военнослужащих, членов избирательных комиссий и представителей органов власти.

Суд приговорил жителя Запорожской области к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на 1 год.

