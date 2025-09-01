Президент Казахстана предупредил о катастрофе на Каспии

Ситуация с обмелением Каспийского моря приближается к экологической катастрофе. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), его слова приводит пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

«Плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе», — заявил президент Казахстана.

Он решил обратить внимание участников ШОС на эту проблему. Токаев предложил создать под эгидой организации Центр анализа водных проблем в Астане, чтобы держать ситуацию с Каспийским морем под контролем.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение регионального экологического саммита в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН и напомнил о 25-летнем юбилее, который будет отмечать ШОС в следующем году.

22 июля представитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства сообщил, что уровень воды в Каспийском море опустился до рекордно низкой отметки. По данным специалиста, он составил менее -29 метров по Балтийской системе высот.

Эксперт пояснил, что уровень моря начал интенсивно снижаться после 2020 года. В период с 2022-го по 2023-й уровень воды упал на 29 сантиметров. На это, прежде всего, влияет активное потребление воды из рек, впадающих в Каспий, а также интенсивное испарение воды из-за увеличения выбросов парниковых газов и повышения температуры.

