Краснодарские власти объяснили ситуацию с давкой у школы на День знаний

В Краснодаре объяснили, почему у одной из школ на День знаний образовалось большое скопление людей. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает РИА Новости.

Функционирование только одного входа во время торжественных мероприятий связано с требованиями антитеррористической безопасности, установленными постановлением правительства РФ №1006, сообщили в мэрии. Это позволяет эффективно контролировать поток людей, минимизировать риск проникновения посторонних лиц и оперативно реагировать в нештатных ситуациях.

Инцидент произошел 1 сентября у здания школы №16 на улице Гондаря и попал на видео. В связи с тем, что все пришедшие на торжественную линейку были вынуждены проходить через всего одну калитку, возле учреждения образовалась давка. На улице стояла жаркая погода, что усугубляло ситуацию. По словам очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, а родителям пришлось буквально продираться с детьми к узкому входу.

Ранее российский школьник не смог попасть на линейку, так как его двор затопило.