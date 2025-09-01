На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Краснодарские власти объяснили ситуацию с давкой у школы на День знаний

Мэрия Краснодара объяснила ситуацию с давкой у школы правилами безопасности
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

В Краснодаре объяснили, почему у одной из школ на День знаний образовалось большое скопление людей. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает РИА Новости.

Функционирование только одного входа во время торжественных мероприятий связано с требованиями антитеррористической безопасности, установленными постановлением правительства РФ №1006, сообщили в мэрии. Это позволяет эффективно контролировать поток людей, минимизировать риск проникновения посторонних лиц и оперативно реагировать в нештатных ситуациях.

Инцидент произошел 1 сентября у здания школы №16 на улице Гондаря и попал на видео. В связи с тем, что все пришедшие на торжественную линейку были вынуждены проходить через всего одну калитку, возле учреждения образовалась давка. На улице стояла жаркая погода, что усугубляло ситуацию. По словам очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, а родителям пришлось буквально продираться с детьми к узкому входу.

Ранее российский школьник не смог попасть на линейку, так как его двор затопило.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами