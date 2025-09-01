Муж бросил жену, которая не могла заниматься сексом после родов и попала в больницу

В Таиланде муж бросил жену, у которой началась инфекция шейки матки после родов

В Таиланде муж бросил новорожденного ребенка и 20-летнюю жену, у которой начались осложнения после родов из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает тайский канал Hone-Krasae.

В конце августа молодая мать из провинции Саконнакхон подала жалобу на медицинское учреждение вместе со своим адвокатом. Женщина рассказала, что после родов 10 мая у нее начались сильные боли, а 17 июня она обнаружила марлевую подушечку, торчащую из влагалища, которая имела сильный неприятный запах. Врачи удалили марлю и назначили лечение, однако боли не проходили.

Женщина продолжала обращаться в больницу, где ей проводили обследования и назначали лекарства, но состояние лишь ухудшалось, и в результате у нее развилась хроническая инфекция шейки матки. Из-за болезни ей пришлось уйти с работы, она понесла значительные расходы на лечение и была вынуждена ездить в больницу на арендованной машине, что было ей не по карману.

Муж пострадавшей бросил ее, узнав, что она больна и пока не может заниматься сексом. Также он с трудом выносил запах, который стал сопровождать его жену из-за инфекции. Теперь женщина воспитывает ребенка одна. При этом она не может кормить младенца грудью из-за антибиотиков, а также поднимать тяжелые предметы.

Первую жалобу тайка подала еще в начале июля, но соответствующие государственные органы приступили к рассмотрению ее дела только сейчас. Ведется проверка.

