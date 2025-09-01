В Индии жена ушла от мужа, забрав деньги и облив его горячим чаем

Индийская женщина облила мужа горячим чаем и ушла из дома с деньгами. Об этом пишет News 9 Live.

Утром 24 августа между супругами из Газиабада возник серьезный конфликт. В итоге жена вылила на мужа кипяток и вышла из дома, забрав с собой личные вещи и 144 тыс. рупий наличными (около 131 тыс. рублей). В результате мужчина получил серьезные ожоги лица, головы и левой руки, а также отек и носовое кровотечение.

Пострадавший заявил, что это не первый случай агрессии со стороны его супруги. По словам мужчины, жена ранее нападала на него и угрожала ложными обвинениями. Он также отметил, что больше не желает поддерживать с ней никаких отношений. Полиция сообщила о начале расследования. Какое наказание теперь грозит женщине, не уточняется.

