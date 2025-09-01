Более 30 студентов-стажеров приняли участие в образовательном проекте Сбера

Сбер в рамках общероссийского проекта разместил на билбордах 14 городов России портреты реальных участников программы стажировок и студентов совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба банка.

Всего в проекте приняли участие 34 человека, среди которых 28 стажеров и 6 студентов совместных образовательных программ. Билборды с фотографиями разместили в 14 городах России, среди которых Москва, Сочи, Самара, Нижний Новгород и другие.

В Сбере отметили, что за первые 8 месяцев 2025 года на стажировку приняли 1374 человека (на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Также Сбер с 1 сентября запустил осеннюю волну стажировок в 12 российских городах. В отборе могут принять участие студенты от 2 курса бакалавриата, магистранты и аспиранты очной формы обучения.

Кроме того, Сбер развивает 54 образовательные программы с вузами, на которых обучаются 2943 студента.