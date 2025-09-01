На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 30 студентов-стажеров приняли участие в образовательном проекте Сбера

Сбер разместил портреты стажеров на билбордах 14 городов России
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Сбер в рамках общероссийского проекта разместил на билбордах 14 городов России портреты реальных участников программы стажировок и студентов совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба банка.

Всего в проекте приняли участие 34 человека, среди которых 28 стажеров и 6 студентов совместных образовательных программ. Билборды с фотографиями разместили в 14 городах России, среди которых Москва, Сочи, Самара, Нижний Новгород и другие.

В Сбере отметили, что за первые 8 месяцев 2025 года на стажировку приняли 1374 человека (на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Также Сбер с 1 сентября запустил осеннюю волну стажировок в 12 российских городах. В отборе могут принять участие студенты от 2 курса бакалавриата, магистранты и аспиранты очной формы обучения.

Кроме того, Сбер развивает 54 образовательные программы с вузами, на которых обучаются 2943 студента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами