Родителям рассказали, как обустроить рабочее место школьника дома

Декоратор Лапшинова: рабочее место должно вдохновлять ребенка
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Организация рабочего пространства для школьника играет ключевую роль в формировании его внимания, мотивации и эмоционального настроя. Об этом в беседе с РИАМО напомнила декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

«Начинать обустройство стоит с удобства. Рабочий стол должен соответствовать росту ребенка, а стул — обеспечивать правильную посадку. Не забывайте, что освещение играет ключевую роль. Лучше всего расположить стол у окна», — сказала эксперт.

Она также посоветовала не допускать хаоса на рабочем месте. Настольные органайзеры, корзинки и пеналы позволяют организовать хранение канцелярских принадлежностей. Важны и визуальные элементы: мотивационные постеры, мудборды и декоративные детали создают вдохновляющую атмосферу и делают пространство индивидуальным.

Необходимо предоставить ребенку право выбора декоративных элементов, поскольку даже небольшие детали вроде теплой гирлянды или любимой фигурки могут значительно улучшить настроение, добавила Лапшинова.

Согласно исследованию Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», только 36% детей делают уроки за столом в собственной комнате.

27% школьников занимаются за отдельным столом в общей комнате, который используется исключительно для учебы. Однако почти каждый четвертый ребенок (24%) делает уроки за общим столом: тем, за которым едят, играют, работают взрослые. У 5% детей вовсе нет стационарного места и они занимаются, где придется: на диване, за столом родителей, на кухне. 8% опрошенных семей сообщили, что их ребенок не делает уроки дома, выполняя все в школе, поэтому отдельный стол им не нужен.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить зрение школьника.

