На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Балашихе ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: на месте пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

На месте крупного пожара на складе в подмосковной Балашихе объявлена ликвидация открытого горения. Об этом сообщается в Telegram-канале российского МЧС.

«Пожар в Балашихе локализован на 4000 квадратах. Дополнение: Объявлена ликвидация открытого горения; проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в воскресенье на складе на улице Звездной, 11. Площадь пожара — 4000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации огня привлечены более 80 спасателей и 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ка-32. В МЧС отметили, что тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.

Очевидцы рассказали «Газете.Ru», что на загоревшемся складе почти час были слышны взрывы, похожие на салют.

Ранее 14 человек обратились за медпомощью после пожара на рынке в Волгограде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами