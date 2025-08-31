В Балашихе ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: на месте пожара на складе в Балашихе объявлена ликвидация открытого горения

На месте крупного пожара на складе в подмосковной Балашихе объявлена ликвидация открытого горения. Об этом сообщается в Telegram-канале российского МЧС.

«Пожар в Балашихе локализован на 4000 квадратах. Дополнение: Объявлена ликвидация открытого горения; проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в воскресенье на складе на улице Звездной, 11. Площадь пожара — 4000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации огня привлечены более 80 спасателей и 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ка-32. В МЧС отметили, что тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.

Очевидцы рассказали «Газете.Ru», что на загоревшемся складе почти час были слышны взрывы, похожие на салют.

Ранее 14 человек обратились за медпомощью после пожара на рынке в Волгограде.