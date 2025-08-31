На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша домогался восьмилетней девочки в Петербурге

В Петербурге юноша домогался восьмилетней девочки
close
Depositphotos

В Петербурге молодой человек из другого города домогался восьмилетней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Мать малолетней девочки 3 августа обратилась в Следственный комитет Адмиралтейского района Петербурга и заявила, что в отношении ее ребенка были совершены противоправные действия. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 134 УК РФ — покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.

Сотрудники правоохранительных органов 29 августа выехали в Нижний Новгород, где задержали подозреваемого в преступлении 19-летнего местного жителя в квартире на улице Никиты Рыбакова. Юноша доставлен в Петербург и помещен под стражу.

Ранее сельчанин домогался пассажирки метро в Москве и показал полицейским половой орган.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами