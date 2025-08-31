Юноша домогался восьмилетней девочки в Петербурге

В Петербурге молодой человек из другого города домогался восьмилетней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Мать малолетней девочки 3 августа обратилась в Следственный комитет Адмиралтейского района Петербурга и заявила, что в отношении ее ребенка были совершены противоправные действия. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 134 УК РФ — покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.

Сотрудники правоохранительных органов 29 августа выехали в Нижний Новгород, где задержали подозреваемого в преступлении 19-летнего местного жителя в квартире на улице Никиты Рыбакова. Юноша доставлен в Петербург и помещен под стражу.

Ранее сельчанин домогался пассажирки метро в Москве и показал полицейским половой орган.