Вертолеты направили к горящему на 4000 «квадратов» складу в Балашихе

МЧС: к месту крупного пожара в Балашихе направили вертолеты Ми-8 и Ка-32

Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направили к месту крупного пожара в подмосковной Балашихе, где горит склад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на складе, который находится на улице Звездной, 11, в Балашихе. Площадь пожара составила 4000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации огня привлечены более 80 спасателей и 30 единиц техники. В МЧС отметили, что тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.

20 августа пресс-служба «Яндекса» сообщила о задымлении в центре робототехники в московских Раменках, опровергнув сообщения о пожаре. Всех сотрудников эвакуировали из здания, пострадавших нет. На месте происшествия работали оперативные службы.

До этого в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на территории бывшего завода.

Ранее на складе с одеждой в Новой Москве произошел пожар на 600 «квадратах».