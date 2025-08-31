На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителей будут штрафовать за «заменители» детских кресел

Буцкая: водителей с сентября будут штрафовать за «заменители» детских кресел
true
true
true
close
Studio113/Shutterstock/FOTODOM

Изменения в правила дорожного движения, ужесточающие требования к детским креслам, вступят в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет ТАСС.

«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел <...> теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», — сказала Буцкая.

Для физических лиц штраф за подобное нарушение составит 3 тыс. рублей. Для юридических лиц штрафные санкции могут достигать до 100 тыс. рублей — это касается и такси.

Недавно МВД России предложило сократить срок уплаты штрафов для владельцев автомобилей, которые были зарегистрированы в иностранных государствах. В министерстве напомнили, что сейчас владельцы таких транспортных средств должны оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу.

В июне Государственная дума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий штраф для водителей, которые игнорируют требование полиции остановиться. Документом предлагалось установить штраф за данное нарушение в размере от 7 тысяч до 10 тыс. руб.

Ранее эксперт напомнил об увеличении штрафов за непропуск машин с мигалками.

