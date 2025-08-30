На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске задержан велосипедист, ограбивший банк на 7 млн рублей

В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего отделение банка
true
true
true
close
Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске правоохранители по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка, злоумышленник попытался скрыться на велосипеде. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 28 августа в отделении банка на улице Ватутина. По данным полиции, неизвестный в маске, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему все наличные деньги и даже произвел выстрел в потолок.

Похитив около 7 млн рублей, грабитель скрылся с места преступления на велосипеде. Его побег был недолгим. Спустя несколько минут мужчину заметил на улице Станиславского сотрудник уголовного розыска, который в тот момент находился в отпуске. Подозреваемый был задержан, а при досмотре у него изъяли похищенные деньги и оружие.

«Предварительно установлена причастность задержанного к ряду аналогичных нападений, зарегистрированных в разное время на территории Новосибирска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За разбой фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее директор магазина в Челябинской области украла из сейфа почти полмиллиона рублей.

