В Новосибирске задержан велосипедист, ограбивший банк на 7 млн рублей

В Новосибирске правоохранители по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка, злоумышленник попытался скрыться на велосипеде. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 28 августа в отделении банка на улице Ватутина. По данным полиции, неизвестный в маске, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему все наличные деньги и даже произвел выстрел в потолок.

Похитив около 7 млн рублей, грабитель скрылся с места преступления на велосипеде. Его побег был недолгим. Спустя несколько минут мужчину заметил на улице Станиславского сотрудник уголовного розыска, который в тот момент находился в отпуске. Подозреваемый был задержан, а при досмотре у него изъяли похищенные деньги и оружие.

«Предварительно установлена причастность задержанного к ряду аналогичных нападений, зарегистрированных в разное время на территории Новосибирска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За разбой фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

