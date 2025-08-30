Российские военные отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.

В ночь на 30 августа обломки сбитого беспилотника повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в результате чего произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работают сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.