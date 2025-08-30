Аэропорт Нижнекамска временно перестал принимать и отправлять самолеты

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В 02:31 полеты ограничили в воздушной гавани Сочи на фоне угрозы атаки беспилотников.

В Краснодаре обломки сбитого БПЛА повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего произошел пожар. Площадь возгорания составляет около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работают сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в Госдуме начали обсуждать упрощение выплат компенсаций за задержки авиарейсов.