В России установили минимальные цены на девять видов табачной продукции

Правительство России установило порядок определения минимальных цен на девять видов табачной продукции, включая трубочный, кальянный и жевательный табак. Соответствующее постановление было подписано 27 августа 2025 года, сообщается на сайте Минфина.

С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, табака для кальяна, а также для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).

Конкретные значения минимальных цен определит Минсельхоз, который опубликует их на своем сайте до 1 февраля 2026 года. В Минфине считают, что это решение позволит сократить количество контрафактной продукции.

Подписанное постановление реализует нормы закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», утвержденные в мае 2025 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 2 июля призвала все страны мира повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50% к 2035 году. Эксперты ВОЗ считают, что подобная мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет государствам получить критически важные доходы в бюджет.

Ранее тысячи пачек сигарет выбросило на берег Северной Голландии.