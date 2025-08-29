На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России установили минимальные цены на девять видов табачной продукции

Правительство ввело правила определения минимальной цены на табачную продукцию
close
Depositphotos

Правительство России установило порядок определения минимальных цен на девять видов табачной продукции, включая трубочный, кальянный и жевательный табак. Соответствующее постановление было подписано 27 августа 2025 года, сообщается на сайте Минфина.

С 1 марта 2026 года минимальная цена будет установлена для трубочного табака, курительного тонкорезанного табака, нюхательного, жевательного табака, табака для кальяна, а также для сигар, сигарилл, биди (тонкие сигареты из листьев необработанного табака) и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).

Конкретные значения минимальных цен определит Минсельхоз, который опубликует их на своем сайте до 1 февраля 2026 года. В Минфине считают, что это решение позволит сократить количество контрафактной продукции.

Подписанное постановление реализует нормы закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», утвержденные в мае 2025 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 2 июля призвала все страны мира повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки как минимум на 50% к 2035 году. Эксперты ВОЗ считают, что подобная мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет государствам получить критически важные доходы в бюджет.

Ранее тысячи пачек сигарет выбросило на берег Северной Голландии.

