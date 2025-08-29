Педофил накачал родственницу наркотиками и изнасиловал, когда та отключилась

В США мужчина, судимый за педофилию, накачал родственницу наркотиками и изнасиловал. Об этом сообщает FingerLakes1.com.

Инцидент произошел 21 января. Предварительно, 38-летний Мэтью Дж. Хагар из города Ньюарка накачал свою родственницу наркотиками и изнасиловал ее, пока женщина находилась без сознания в их доме. Хагар, классифицируемый как сексуальный преступник 3-й степени, то есть с наивысшим риском, в настоящее время находится на испытательном сроке за предыдущую судимость в марте 2022 года за преступления против половой неприкосновенности ребенка младше 15 лет.

Хагару предъявлены обвинения в насилии, изнасиловании первой степени и инцесте первой степени. Он доставлен в тюрьму округа Уэйн без права внесения залога. Расследование продолжается, дополнительные детали не разглашаются.

Ранее таксист надругался над клиенткой, избил и бросил с тяжелыми травмами на обочине.