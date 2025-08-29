Пожилой мужчина не выжил во время пожара в российском многоквартирном доме

В Уфе пожилой мужчина не выжил во время пожара в многоквартирном доме

В Уфе 88-летний мужчина не пережил пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Караидельская — возгорание возникло на втором этаже жилого дома. Прибывшие на место пожарные спасли 15 человек, включая четверых детей, и еще 35 человек эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия экстренных служб. Пожар был ликвидирован на площади в 20 квадратных метров.

При тушении выяснилось, что один из находившихся в доме пожилых мужчин не выжил. Две женщины в возрасте 88 и 65 лет с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализированы. На месте работали десять единиц спецтехники и 33 сотрудника экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.

