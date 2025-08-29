На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Переизбран председатель Совета законодателей Приволжья

Евгений Люлин сохранит пост главы Совета законодателей Приволжья
Законодательное собрание Нижегородской области

Председателем Совета законодателей Приволжского федерального округа единогласно переизбран Евгений Люлин. Решение было принято 29 августа на 77-м заседании совета в Оренбурге, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области.

Мероприятие провел сам Люлин, спикер заксобрания региона и действующий председатель Совета законодателей ПФО. В заседании участвовали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и руководители законодательных органов 14 субъектов округа.

По итогам голосования Люлин был переизбран на новый двухлетний срок. Игорь Комаров подчеркнул значимость этого решения.

«Единогласное решение о переизбрании Евгения Люлина председателем Совета законодателей ПФО является закономерным и подтверждает высокий уровень доверия, признание большой и длительной работы на этом посту», — отметил он.

По его словам, под его руководством совет доказал свою эффективность как авторитетная площадка для выработки качественных законодательных инициатив, которые затем успешно реализуются в регионах.

«Сохранение курса на консолидацию законодательной власти округа отвечает интересам дальнейшего развития Приволжского федерального округа», — добавил Комаров.

