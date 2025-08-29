Переизбран председатель Совета законодателей Приволжья

Председателем Совета законодателей Приволжского федерального округа единогласно переизбран Евгений Люлин. Решение было принято 29 августа на 77-м заседании совета в Оренбурге, сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области.

Мероприятие провел сам Люлин, спикер заксобрания региона и действующий председатель Совета законодателей ПФО. В заседании участвовали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и руководители законодательных органов 14 субъектов округа.

По итогам голосования Люлин был переизбран на новый двухлетний срок. Игорь Комаров подчеркнул значимость этого решения.

«Единогласное решение о переизбрании Евгения Люлина председателем Совета законодателей ПФО является закономерным и подтверждает высокий уровень доверия, признание большой и длительной работы на этом посту», — отметил он.

По его словам, под его руководством совет доказал свою эффективность как авторитетная площадка для выработки качественных законодательных инициатив, которые затем успешно реализуются в регионах.

«Сохранение курса на консолидацию законодательной власти округа отвечает интересам дальнейшего развития Приволжского федерального округа», — добавил Комаров.