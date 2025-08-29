На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии стая обезьян убила мужчину

Daily Mail: стая обезьян в Индии убила мужчину
true
true
true
close
Depositphotos

В Индии стая обезьян убила мужчину, пишет Daily Mail.

Инцидент случился, когда 67-летний Рамнатх Чаудха пришел на поле собирать корм для скота. Обезьяны внезапно набросились на него, сбили с ног и нанесли множественные ранения. Чаудхари звал на помощь, но поблизости никого не оказалось. Когда жители деревни прибежали на крики, мужчина был уже в тяжелом состоянии. Его срочно доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть индийца.

Смерть фермера вызвала панику среди жителей. По словам сельчан, стаи обезьян уже несколько месяцев терроризируют деревню: нападают на людей, кусают их и портят имущество. Однако до сих пор нападения не приводили к смертельным случаям.

Полиция заявила, что обратилась в лесной департамент с просьбой отловить животных и переселить их в другое место.

«Мы призываем жителей соблюдать осторожность и держаться подальше от агрессивных обезьян», — говорится в заявлении.

Однако представители лесного департамента отказались брать на себя ответственность. Лесничий Бхаскар Чандра Бхарти подчеркнул, что обезьяны были исключены из списка охраняемых животных, и теперь контроль за ними возложен на местные органы власти.

Ранее в Индии обезьяна украла сумку с деньгами и начала бросаться купюрами, попав на видео.

