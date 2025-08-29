В Астраханской области на реке перевернулась лодка, пострадала девочка

В Астраханской области опрокинулась лодка с пассажирами

В Астраханской области следователи выясняют обстоятельства опрокидывания судна в реку Енотаевка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В момент инцидента на борту было три человека, двое из которых – пассажиры. Во время движения лодка перевернулась.

«В результате инцидента несовершеннолетняя 2020 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», – сообщается в публикации.

Какие именно травмы получила девочка, не уточняется. Пострадавшей оказывают необходимую помощь. Мужчины повреждений не получили.

На данный момент сотрудники СК проводят доследственную проверку, которая поможет выяснить обстоятельства инцидента. В действиях мужчины, управлявшего лодкой, усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения водного транспорта.

