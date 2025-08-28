Преподаватель решила сделать перерасчет стажа и лишилась 6,1 млн рублей

В Краснодаре преподавателя местного вуза мошенники убедили перевести им более шести миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты прикинулись коллегой женщины из учебного заведения и сообщили о необходимости перерасчета трудового стажа. Чтобы записаться на прием, она продиктовала код из сообщения.

Позже ей позвонил лжесотрудник «Госуслуг», который рассказал о взломе аккаунта. Это якобы привело к тому, что женщина стала соучастницей помощи недружественной стране.

После разговора с неизвестными педагог перевела на указанные ими реквизиты все сбережения. Позже она также взяла кредиты и одолжила деньги у родственников. Всего она отдала мошенникам 6,1 млн рублей.

Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

В полиции напомнили о том, что сотрудники ФСБ и других структур не звонят людям лично и не предлагают перевести деньги на счета.

Ранее в Москве пенсионерка поверила «брокеру», продала квартиру и лишилась 11 млн рублей.