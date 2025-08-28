В Индии обезьяна украла сумку с деньгами и начала бросаться купюрами, попав на видео

На видео попало, как обезьяна в Индии разбрасывает украденные деньги с дерева

В Индии обезьяна украла сумку с деньгами и начала бросаться купюрами с дерева, пишет The Indian Express.

В районе Аурайя, штат Уттар-Прадеш, произошел необычный инцидент: обезьяна похитила сумку с крупной суммой наличных и устроила «денежный дождь» прямо посреди улицы.

По данным местных СМИ, жертвой происшествия стал школьный учитель Рохиташ Чандра. В тот день он снял из банка $960 и положил деньги в отсек для хранения своего мотоцикла.

Однако, прежде чем мужчина успел уехать, обезьяна запрыгнула на транспортное средство, выхватила сумку и взобралась с ней на ближайшее дерево, а потом начала разбрасывать купюры.

Очевидцы, находившиеся на улице, бросились собирать падающие деньги.

«Это его с трудом заработанные деньги, верните их ему!», — начал кричать один из свидетелей случившегося.

С помощью некоторых очевидцев Чандре удалось вернуть часть суммы.

После того, как кадры с места события разошлись по соцсетям, одни пользователи шутили над абсурдностью ситуации, другие — осуждали людей, которые воспользовались моментом и не вернули деньги владельцу.

