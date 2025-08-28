На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина ворвался в дом женщины и взял у нее кровь для «снятия стресса»

SCMP: китаец ворвался в дом незнакомки и взял у нее кровь, чтобы снять стресс
Global Look Press

Китаец заключен в тюрьму за то, что ворвался в дом женщины, взяв у нее кровь для «снятия стресса», пишет South China Morning Post.

Согласно материалам дела, происшествие случилось ранним утром. Мужчина по фамилии Ли, воспользовавшись незапертой дверью, вошел в дом, где в тот момент одна находилась хозяйка — женщина по фамилии Юй.

Ли усыпил жертву, приложив к ее лицу ткань, пропитанную смесью анестетиков. Когда Юй потеряла сознание, он взял у нее кровь при помощи медицинского жгута и иглы.

Преступление прервала неожиданная встреча: домой вернулся муж женщины. Обнаружив злоумышленника, он ударил его чайником, вынудив Ли бежать. После того как китаянка пришла в себя, она заметила на руке след от иглы и пятна крови, а также медицинский жгут.

После происшествия многие жители района в панике начали устанавливать камеры видеонаблюдения и усиливать меры безопасности в домах.

На суде Ли заявил, что его действия были вызваны стремлением испытать «острые ощущения», которые, по его словам, помогают ему справляться со стрессом.

«Мне просто нравится проникать в чужие дома. Это дает мне адреналин и снижает мое давление», — сказал он.

Выяснилось, что мужчина уже имеет богатую криминальную историю. Ранее он был осужден за кражу, изнасилование и незаконное проникновение, а также подвергался административному аресту за вторжение в частную жизнь.

Суд признал Ли виновным в незаконном вторжении в жилище и приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован.

