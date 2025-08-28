На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата процесса по иску о конфискации имущества экс-замминистра МО Иванова

Суд начнет процесс по иску о конфискации имущества Тимура Иванова 23 сентября
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Пресненский районный суд столицы начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в пользу государства 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иск был подан в результате проверки соответствия расходов Иванова, замещающего государственную должность, его доходам.

До этого в Генпрокуратуре сообщили, что экс-замминистра собирал коллекцию антикварного оружия, приобретенную якобы на средства от преступной деятельности.

В общей сложности у него изъяли 26 предметов, в том числе пистолеты, мечи, шпаги и кортики — среди них экземпляры, принадлежавшие к образцам, использовавшимся офицерами СС и люфтваффе. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать в доход РФ имущество Иванова общей стоимостью около 1,2 млрд рублей.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд руб.

Ранее суд отложил дело о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами