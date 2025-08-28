Стала известна дата процесса по иску о конфискации имущества экс-замминистра МО Иванова

Пресненский районный суд столицы начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в пользу государства 23 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иск был подан в результате проверки соответствия расходов Иванова, замещающего государственную должность, его доходам.

До этого в Генпрокуратуре сообщили, что экс-замминистра собирал коллекцию антикварного оружия, приобретенную якобы на средства от преступной деятельности.

В общей сложности у него изъяли 26 предметов, в том числе пистолеты, мечи, шпаги и кортики — среди них экземпляры, принадлежавшие к образцам, использовавшимся офицерами СС и люфтваффе. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать в доход РФ имущество Иванова общей стоимостью около 1,2 млрд рублей.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд руб.

Ранее суд отложил дело о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова.