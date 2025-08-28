На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осужденные по делу о кокаине в посольстве РФ обратились в Верховный суд

Осужденные по делу о кокаине в Аргентине оспорили приговор в Верховном суде РФ
Ministerio de Seguridad de la Nacion Argentina

Двое мужчин, которые отбывают срок по делу о контрабанде кокаина через посольство РФ в Аргентине, оспорили приговор в Верховном суде России спустя три года после его вынесения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жалобы двух осужденных на приговор поступили в суд», — говорится в сообщении без уточнения имен заявителей.

В январе 2022 года четыре фигуранта «дела об аргентинском кокаине» получили от 13 до 18 лет лишения свободы.

Организатор контрабанды, бизнесмен Андрей Ковальчук, называл себя жертвой провокации, якобы организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб. В совершении преступления ему помогали Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и экс-завхоз посольства РФ в Аргентине Али Абянов. Всех четверых задержали и арестовали в 2018 году.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 362 кг кокаина. Сообщалось, что в крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из посольства России.

Ранее в России колумбийского наркоторговца приговорили почти к 20 годам колонии.

