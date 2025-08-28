Уровень загрязнения воды после аварии на Енисее превышал норму почти в 7 тысяч раз

Загрязнение Енисея после аварии с теплоходом превышало норму в 6,8 тысячи раз

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ после аварии на реке Енисей в Красноярском крае была превышена в 6,8 тыс. раз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство экологии края.

8 июня теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию «Обь-Иртышское речное пароходство», получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель, в результате чего в воду попало более 79 тонн топлива.

«Анализ результатов…показал, что через 20 часов после аварии в месте загрязнения выявлены концентрации, превышающие ПДК, в 6853,08 раза, ниже места загрязнения фиксировались превышения в более чем в 40 раз», — рассказали в Минэкологии.

После повторного разлива нефтепродуктов, который произошел через две недели при подготовке к подъему судна с мели, ПДК стало превышать в 9,6 тыс. раз. Следы нефти были найдены и в почве. Спустя месяц после аварии уровни загрязнений в воде вернулись в норму, добавили в ведомстве.

Ущерб, нанесенный реке Енисей в результате крушения теплохода, составил более 1 млрд рублей.

Ранее в Ижевске произошел разлив нефтепродуктов на реке Старковке.