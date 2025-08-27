На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Абоненты Yota смогут дарить копию своего тарифа друзьям

Yota добавила возможность делиться тарифным планом с друзьями и близкими
true
true
true
close
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Yota запустила сервис, благодаря которому клиенты смогут делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

В компании отметили, что предложение распространяется и на архивные тарифы, которые не доступны для обычного подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владелец тарифа генерирует промокод и передает его другу или близкому через любой мессенджер, а получатель оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или же переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).

Также абоненты, если им нужен второй номер, могут поделиться тарифом с самим собой.

По словам управляющего директора Yota Дмитрия Чудесникова, действующие тарифы мобильного оператора стали предметом гордости для абонентов.

«Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем», — сказал он.

В Yota добавили, что один абонент может создать копию тарифа не более 5 раз, а промокод действует в течение 50 дней. Если им не воспользовались, попытка возвращается.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами