Абоненты Yota смогут дарить копию своего тарифа друзьям

Yota запустила сервис, благодаря которому клиенты смогут делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

В компании отметили, что предложение распространяется и на архивные тарифы, которые не доступны для обычного подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владелец тарифа генерирует промокод и передает его другу или близкому через любой мессенджер, а получатель оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или же переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).

Также абоненты, если им нужен второй номер, могут поделиться тарифом с самим собой.

По словам управляющего директора Yota Дмитрия Чудесникова, действующие тарифы мобильного оператора стали предметом гордости для абонентов.

«Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем», — сказал он.

В Yota добавили, что один абонент может создать копию тарифа не более 5 раз, а промокод действует в течение 50 дней. Если им не воспользовались, попытка возвращается.