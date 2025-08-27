«У меня будут бабосики»: школьница заявила о плане заработать на смерти бойца СВО

Нижегородская школьница рассказала о планах найти на СВО парня ради денег

В Новосибирской области дочь стримерши рассказала о намерении завести отношения с участником СВО ради денег. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел во время прямой трансляции женщины. На опубликованных кадрах заметно, как блогерша разговаривает с девочкой. В какой-то момент последняя со смехом начинает говорить о «планах» на отношения с участником спецоперации.

«Мама, я найду себе парня на СВО. Он умрет, у меня будут бабосики», – рассказывает о своих планах девушка.

В ответ на такие слова женщина обещает дочери «оторвать голову».

На диалог обратили внимание в полиции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

По данным «Осторожно, новости» семья уже стояла на учете. При этом у блогерши пятеро детей, во время стримов она нередко просит деньги на их содержание. Видео со стрима якобы распространили активисты.

Ранее в Томске завели дело против риелтора, предложившей зарабатывать на бойцах СВО.