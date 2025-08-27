Россиянин облил возлюбленную бензином и попытался сжечь

В Брянской области будут судить мужчину, который пытался сжечь возлюбленную

В Брянской области перед судом предстанет мужчина, который облил возлюбленную бензином и попытался сжечь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 5 июня в селе Гринево. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры нанес своей сожительнице несколько ударов в область лица и головы. После этого он облил избранницу бензином и поджег ее.

В результате случившегося женщина получила ожоги 25% тела. Пострадавшая осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Собранные по делу доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30 и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он содержится под стражей.

Ранее россиянин поссорился с возлюбленной, облил ее растворителем и поджег.