Россиянам объяснили, как избежать переплаты за доставку на маркетплейсах

Привычка россиян оформлять на маркетплейсах небольшие, но частые заказы, а также постоянные возвраты влияют на конечные цены товаров. Стоимость их доставки напрямую зависит от нагрузки на логистическую систему, поэтому более ответственный подход к покупкам позволяет замедлить повышение цен, рассказал в интервью радио Sputnik замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

Если постоянно совершать необдуманные покупки и возвращать товары, то это перегреет рынок, и в конечном итоге повысит расходы на логистику, заставив пользователей вернуться к офлайн-торговле, считает специалист. Он подчеркнул, что именно затраты на возвратную логистику являются одной из ключевых причин роста издержек продавцов и поставщиков, что не может не влиять на цены.

«Нередко в пунктах выдачи можно видеть, как распакованные заказы из 10-20 позиций отправляются обратно. Такой формат приводит к лишним перемещениям товаров по цепочкам поставок. Возврат каждого товара требует отдельной логистики и трудозатрат», — объяснил Васканян.

Из-за спонтанных решений один и тот же товар может перемещаться от склада до пункта выдачи несколько раз, что создает большую нагрузку на логистические компании, повышает траты на транспортировку. Причем все это подразумевает оплату труда задействованных в подготовке товара людей – сборщиков, упаковщиков, перевозчиков, подчеркнул эксперт. Он отметил, что такой подход является безответственным и нерациональным, и если россияне не изменят модель поведения при онлайн-покупках, то в конечном итоге роста цен на доставку не избежать.

До этого глава минэкономики Максим Решетников предложил ввести специальные отметки для недобросовестных покупателей на маркетплейсах, систематически не выкупающих заказы. Он предложил бизнес-сообществу проработать механизмы такой практики, подчеркнув, что постоянные отказы от товаров и возвраты могут привести к их порче и увеличить логистические издержки продавцов. Реализация инициативы позволит сразу узнать о надежности клиентов, отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что инструменты вошли в топ популярных категорий доставки на маркетплейсы.