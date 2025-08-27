В США врачи спасли ребенка беременной женщины, которой выстрелили в голову, пишет Complex.

По данным полиции, 54-летний Барри Уэст открыл огонь по внедорожнику, в котором находилась будущая мать и еще два человека. Перед этим автомобили были вовлечены в агрессивное вождение.

Женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности, сидела на переднем пассажирском сиденье и получила пулю в голову. Водитель немедленно доставил ее в ближайшую больницу, где врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Младенец сейчас находится в отделении интенсивной терапии новорожденных в стабильном состоянии. Сама американка остается в критическом состоянии.

Уэст первоначально заявил следователям, что стрелял в ответ, полагая, что по нему первому открыли огонь. Однако полиция не нашла доказательств в поддержку этой версии: оружия в машине жертв не обнаружили, сообщений о других выстрелах также не поступало.

Подозреваемый арестован и помещен в тюрьму округа. Власти отметили, что обвинения к нему могут быть ужесточены, если состояние пострадавшей ухудшится.

Ранее мужчина накачал наркотиками беременную подругу, чтобы спровоцировать у нее выкидыш.