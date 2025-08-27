Психолог перечислила фразы, которые не стоит говорить школьнику

Школьника ни в коем случае нельзя сравнивать с другими детьми, унижать и подавлять его эмоции. Об этом в интервью РИАМО сообщила педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

К слову, кризисный психолог, НЛП-терапевт, педагог Ангелина Сурина в беседе с «Москвой 24» посоветовала родителям развивать терпение, читать книги по воспитанию и хотя бы иногда общаться с психологом в образовательных целях. Эти способы помогут правильно формулировать фразы и выстраивать диалог с ребенком.

«Даже самые любящие родители иногда говорят или делают то, что усиливает тревогу или снижает самооценку ребенка. Вот этих фраз лучше избегать: «У всех получается — почему у тебя не получается?». Ребенок будет чувствовать себя «недостаточным». Лучше: «Давай разберемся вместе», — отметила Маклакова.

К негативным фразам она также отнесла: «Если не будешь учиться — будешь дворником!». Такие слова унижают и вызывают страх, а не мотивируют, подчеркнула специалист.

До этого Маклакова предупреждала, что дети в начале года могут испытывать тревогу. Школьник может бояться учителей, быть неуверенным в своих силах, тревожиться из-за расставания с семьей. Родителям важно не игнорировать это, а помочь ребенку почувствовать поддержку и безопасность.

Ранее психолог объяснила, почему ребенок может лениться в начале учебного года.