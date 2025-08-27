Россиянам в Латвии и Эстонии перевели заблокированные санкциями пенсии

Соцфонд РФ: россиянам в Латвии и Эстонии перечислили заблокированные пенсии

Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии за первые три квартала 2025 года, заблокированные из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.

«Получателями средств в рамках международных договоров с Латвией и Эстонией стали 13,3 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы Соцфонда России.

Всего на пенсии россиянам, проживающим в Латвии и Эстонии, было перечислено €15,4 млн.

Предполагается, что до адресатов выплаты дойдут в сентябре: в Эстонии выдача денег будут осуществляться с 8 по 14 сентября, а в Латвии зачисление пройдет с 8 по 21 сентября.

Из-за введения санкций пострадали российские пенсионеры и в других странах. Так, Израиль, Литва и Болгария ограничили переводы пенсий из России из-за санкций, введенных недружественными государствами.

Ранее Мерц заявил о последствиях экспроприации российских активов.