В РСТ рассказали, как избежать блокировки телефона при поездке в Египет

Чтобы избежать блокировки связи при путешествии в Египет россиянам следует соблюдать несколько важных правил. В частности, с собой лучше брать гаджет, в котором не использовалась египетская сим-карта в текущем году, а также пользоваться роумингом при уходе с территории отеля, рассказали 360.ru в пресс-службе туроператора Fun&Su, который входит в Российский союз туриндустрии (РСТ).

Напомним, в этом году египетское правительство приняло закон, требующий отключать новые телефоны от местных сотовых сетей в течение 90 дней, если они не пройдут официальную регистрацию. Туристам, чьи смартфоны попали под блокировку, нужно скачать приложение Telephony, а затем при въезде в Египет подключиться к Wi-Fi и зарегистрировать гаджет. При этом возможно придется заплатить пошлину.

Как отметила эксперт РСТ, руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина, можно воспользоваться еще одним вариантом – использовать услугу eSIM. Она предполагает, что путешественнику выдается электронная симка, которая сначала дает бесплатный трафик, а затем требует пополнения, но в пределах разумных сумм.

«Это удобно и дешевле, чем обычная мобильная связь», — подчеркнула Воронина.

Накануне сообщалось, что в Египте продолжают массово блокировать телефоны российских туристов, несмотря на обещания властей не трогать устройства первые 90 дней пребывания. Проблема затронула даже тех отдыхающих, кто уже ездил в страну и использовал египетские SIM-карты. Российские номера в роуминге практически не работают, отмечают туристы. Чтобы восстановить работу телефонов, туристам предлагают оплатить штрафы: примерно 1,2 тыс. рублей за старый аппарат и около 12 тыс. рублей за новый. Разблокировать смартфоны можно в отделениях связи прямо в аэропортах, однако из-за больших очередей многие отдыхающие не успевают пройти процедуру.

