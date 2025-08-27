В Госдуме напомнили о штрафах за самовольное ограждение парковки

Жители многоквартирных домов не имеют права самостоятельно закреплять за собой парковочные места во дворах — за установку шлагбаумов, цепей или других ограждений грозит штраф. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

По его словам, незаконное ограждение парковки расценивается как самовольное занятие земельного участка. Для граждан штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс., для организаций — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость участка определена, то штраф рассчитывается как 1–1,5% от цены, но не менее 5 тыс. рублей.

Колунов пояснил, что придомовая территория принадлежит жильцам на праве общей долевой собственности. Однако это не дает права одному собственнику закрепить место только за собой.

По словам депутата, законный способ выделить парковку — провести общее собрание жильцов и согласовать установку ограждений или распределение мест. При этом требуется одобрение большинства собственников, включая владельцев нежилых помещений. Решение необходимо согласовать с местными властями.

