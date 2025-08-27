На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крокодил утащил фермера под воду во время мытья скота в реке

В Индии крокодил утащил фермера на дно реки
close
Depositphotos

Крокодил напал на жителя Индии после того, как пострадавший зашел в реку. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Карнатака утром. 38-летний местный фермер повел волов к реке, чтобы помыть их. Когда мужчина зашел в воду, его за ногу схватил крокодил и утащил за собой.

«Хотя он пытался вырваться, хватка зверя оставалась крепкой», – рассказал один из свидетелей.

Поисковая операция продолжалась около четырех часов, в ней принимали участие спасатели, лесники и местные жители. В результате фермера обнаружили в реке, но спасти уже не смогли.

Известно, что у мужчины осталась жена, двое сыновей и две дочери, их возраст не уточняется.

До этого в Индии произошел похожий инцидент. В деревне Мадхавапур мужчина решил перейти канал вместе с женой и золовкой, но в какой-то момент его за ногу схватил крокодил.

Чтобы спасти супруга, одна из женщин бросила ему ткань своего сари. Вместе с другими очевидцами, которые напали на крокодила, они смогли спасти мужчину.

Ранее хабаровские таможенники нашли голову крокодила в багаже у туриста из Вьетнама.

