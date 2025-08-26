Стало известно, в каких условиях находятся пассажиры рейса Лондон — Пекин в Нижневартовске

Пассажирам рейса Лондон – Пекин, который экстренно сел в Нижневартовске, приходится есть еду, оставшуюся на борту. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

По информации канала, 250 пассажиров уже пять часов находятся в самолете и пока не планируется выпускать их в терминал. При этом, как уточнили источники, от авиакомпании не поступало запросов на доставку воды и питания, поэтому пассажиры едят оставшиеся на борту китайские и британские блюда.

Все необходимые услуги в аэропорту готовы предоставить, при этом на борту работают кондиционеры и туалеты. Двери самолета закрыты, трап к лайнеру не подавали. Среди пассажиров 20 детей, всего на борту находятся 250 человек и 15 членов экипажа. Ожидается, что в 14:00 мск прибудет резервный борт, который заберёт пассажиров и продолжит рейс до Пекина.

Самолет компании Air China совершил вынужденную посадку утром из-за отказа одного из двигателей. Диспетчеры помогли экипажу безопасно приземлиться в Нижневартовске.

Ранее в Турции пассажирский самолет экстренно сел спустя восемь минут после взлета.