Датчане решили выбрать национальную рыбу

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании решило выбрать национальную рыбу королевства. Об этом пишет ТАСС.

Жителям страны предлагается выбрать между угрем, сельдью, треской, скумбрией, морской форелью или камбалой, и проголосовать за тот вид, который достоин стать национальной гордостью.

В начале августа американский рыбак установил рекорд после того, как семь часов сражался с лисьей акулой. Эд Лавли из штата Коннектикут отправился на рыбалку вместе с другом и поймал огромную акулу длиной примерно 5,6 метра и весом около 310 кг. Ради этого ему пришлось почти семь часов стоять на лодке, будучи пристегнутым ремнем, и сражаться с рыбой, которая неоднократно пыталась уйти.

После того как акулу удалось поймать, рыбаки прихватили ее двумя гарпунами и привязали к лодке, более двух часов вели ее к причалу, а потом загрузили в грузовик.

Ранее в Чехии рыболов выловил гигантского сома.