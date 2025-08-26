На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туриста с необычным сувениром из Вьетнама задержали в Хабаровске

Хабаровские таможенники нашли голову крокодила в багаже у туриста из Вьетнама
true
true
true

В Хабаровске задержали пассажира, который привез из Вьетнама голову крокодила. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказали в Федеральной таможенной службе (ФДС).

Турист сообщил, что купил голову крокодила в качестве сувенира для личной коллекции. Однако о том, что голову необходимо задекларировать, он не знал. Экспертиза показала, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого попадает под действие Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

По факту случившегося возбуждены два административных дела по статьям «Несоблюдение запретов и ограничений» и «Недекларирование товаров». Туристу грозит штраф, голову крокодила у него конфискуют.

До этого в Дагестане сотрудники таможенной службы нашли у одного из пассажиров раритетные книги на арабском языке. 58-летний россиянин собирался лететь в Турцию и попал под выборочную проверку, когда следовал по «зеленому» коридору. Мужчина пояснил, что раритеты достались ему в наследство от дедушки. Одну из книг он вез для реставрации, а другую – в качестве подарка. Стоимость книг специалисты оценили в 345 тысяч рублей.

Ранее россиянка пыталась пронести в багаже брендовые часы и украшения на 18 млн рублей.

