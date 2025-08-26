Собянин пообещал построить в Москве больше пляжей, чем в Сочи

Собянин: в будущем пляжных мест в Москве будет больше, чем в Сочи

Пляжных мест в Москве будет больше, чем в Сочи. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

Он рассказал, что власти города решили создать программу искусственных водоемов. На сегодняшний день построен целый пляжный город на «Острове мечты», аналогичный проект планируется в Мневниковской пойме. Он станет самым крупным открытым бассейном в мире, подчеркнул Собянин.

По его словам, задача мэрии — чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты.

«Появляются новые проекты. Пионерский пруд в Парке Горького – в котором теперь есть специальная очистка. Разрешено купание, можно загорать. Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать то, что к 2030 году в городе запланировано открытие 125 открытых бассейнов.

В июне сообщалось, что в Москве планируют построить уникальный спортивно-рекреационный курорт нового поколения.

Ранее экономист предупредила о подорожании аренды квартир в Москве.