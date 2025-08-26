На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Египте мальчик умер после употребления нескольких пачек лапши быстрого приготовления

Daily Mail: в Египте мальчик съел три пачки лапши и умер
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Египте мальчику понадобилась помощь медиков после употребления трех пачек лапши быстрого приготовления. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Каире. 13-летний ребенок ел продукт сухим, и спустя приблизительно полчаса стал жаловаться на боль в животе, потливость и рвоту. Спасти пострадавшего медики не смогли.

Изначально предполагалось, что причиной произошедшего стало отравление некачественной лапшой, поэтому в первую очередь сотрудники правоохранительных органов обратились к продавцу. Однако после экспертизы выяснилось, что проблема заключалась не в качестве продукта.

Позже специалисты подтвердили, что мальчик не отравился лапшой. Причиной смерти стало то, что школьник употребил сухой продукт. Это вызвало острые кишечные проблемы или нарушения пищеварения.

Отмечается, что употребление незаваренной лапши быстрого приготовления может привести к обезвоживанию или кишечной непроходимости. Тем не менее, некоторое время назад в соцсетях был популярен тренд на поедание этого продукта в незаваренном виде.

Ранее стало известно, кто в России чаще всего ест лапшу быстрого приготовления.

