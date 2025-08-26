На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Забайкалец попал под суд за контрабанду драгметаллов на 425 млн рублей

В Забайкалье мужчину осудили за контрабанду драгметаллов на 425 млн рублей
true
true
true
close
Telegram-канал Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Забайкальском крае суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в контрабанде золота. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в 2022 году мужчина состоял в организованной группе, дела против участников которой также расследуются. Вместе с ними фигурант перевозил золото и серебро по России, чтобы позже направить его в другие страны.

«Стоимость незаконно перемещенных драгоценных металлов превысила 425 млн рублей», – сообщается в публикации.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям о контрабанде стратегически важных ресурсов, покушении на их контрабанду и участии в преступном сообществе.

Подсудимого приговорили к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее иностранец ввез в Россию украшения на несколько миллионов рублей и попался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами