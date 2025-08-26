Забайкалец попал под суд за контрабанду драгметаллов на 425 млн рублей

В Забайкалье мужчину осудили за контрабанду драгметаллов на 425 млн рублей

В Забайкальском крае суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в контрабанде золота. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в 2022 году мужчина состоял в организованной группе, дела против участников которой также расследуются. Вместе с ними фигурант перевозил золото и серебро по России, чтобы позже направить его в другие страны.

«Стоимость незаконно перемещенных драгоценных металлов превысила 425 млн рублей», – сообщается в публикации.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям о контрабанде стратегически важных ресурсов, покушении на их контрабанду и участии в преступном сообществе.

Подсудимого приговорили к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

