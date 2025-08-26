На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Нижнекамск («Бегишево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По словам представителя Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропортах Пулково и Пскова были введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Аналогичные меры были введены в международном аэропорту Нижнего Новгорода.

23 августа в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, были задержаны.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

