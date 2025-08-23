На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники украли у сонного машиниста 2,3 млн рублей и машину

В Красноярске машинист лишился 2 млн рублей и машины, поверив мошенникам
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Красноярске 52-летний машинист стал жертвой мошенников, которые похитили у него более 2 млн рублей и вынудили продать автомобиль. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Аферисты разбудили красноярца ранним звонком, мужчина, не до конца проснувшись, выслушал якобы сотрудника службы доставки. Звонивший попросил продиктовать код, что машинист и сделал.

Затем с потерпевшим связались мошенники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили мужчину, что от его имени оформили доверенность и крупные кредиты на финансирование зарубежных военных действий. Испугавшись уголовной ответственности, машинист продал свой автомобиль Hyundai Solaris по заниженной цене и перевел вырученные деньги мошенникам.

Также он занял у знакомых 1 млн рублей и добавил к ним свои сбережения, общая сумма которых составила 2,3 миллиона рублей. Только после этого красноярец проверил информацию о кредитах в банках и выяснил, что никаких задолженностей у него нет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратовской области пенсионерка перехитрила мошенника и довела его до тюрьмы.

