В аэропорту Саратова сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Саратова. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет», — добавил представитель ведомства.

По его словам, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Публикация о введении ограничений появилась в 0:18 мск, их действие длилось более трех часов.

Утром в пятницу пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над российской территорией сбили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего целей — 19 — перехватили в Брянской области. Еще 11 дронов уничтожили в Волгоградской области, восемь — в Ростовской области, семь — в Воронежской области. В Белгородской и Орловской областях ликвидировали по три БПЛА, в Курской области — два, в Крыму — один.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.