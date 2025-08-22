В российском регионе отменен план «Ковер»

На территории Пензенской области сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На территории Пензенской области отменен план «Ковер»», — написал чиновник.

Особый режим был объявлен в 13:13 мск, 22 августа

Утром 22 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над российской территорией сбили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего целей — 19 — перехватили в Брянской области.

В период с 7:00 до 8:00 мск российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали еще пять беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее CNN узнал о планах США задействовать беспилотники для поддержки Украины.