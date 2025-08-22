Мошенники убедили пенсионера «задекларировать» более 7 млн рублей

В Санкт-Петербурге 74-летний местный житель лишился нескольких миллионов, поверив аферистам. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

Пожилой мужчина обратился в полицию Кировского района в ночь на 21 августа. Он рассказал, что проживает в доме 10/1 по проспекту Маршала Казакова и добавил, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, с ним связались неизвестные, которые убедили его «задекларировать» накопления. Поверив в легенду аферистов, пенсионер передал курьерам 7,5 млн рублей.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

До этого в Кемерово 60-летняя женщина лишилась 4,4 млн рублей, поверив мошенникам. С ней связался лже-представитель силовых структур и убедил, что с ее счетов осуществляются переводы на зарубежные счета. Несмотря на осведомленность о подобных схемах обмана, потерпевшая в течение шести месяцев отдавала деньги мошенникам — как наличными, так и через переводы на банковские счета.

