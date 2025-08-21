В Минтрансе РФ рассказали о ситуации с недоставкой багажа Turkish Airlines

Минтранс РФ видит положительную динамику в ситуации с недоставкой багажа пассажиров на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Россию. Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

«Мы в диалоге [с Турцией], поэтому ситуация исправляется, положительные тенденции есть», — сказал он.

По словам Потешкина, планов по принятию мер в отношении турецкой авиакомпании на данный момент нет. Замминистра подчеркнул, что информации о задержках багажа более не поступает, «все пассажиры летят с багажом».

Сообщается, что турецкая сторона услышала рекомендации Минтранса РФ. При этом, как отметил Потешкин, Анкара ожидает определенных действий и от российской стороны.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней.

10 августа сообщалось, что авиакомпания не загрузила 730 мест багажа пассажиров пяти рейсов из Антальи в Москву.

Ранее авиакомпании предложили наказывать за нарушение прав пассажиров.