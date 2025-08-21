Путин призвал ставить на автомобили для эвакуации раненых защиту от дронов

Президент России Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли РФ совместно с Минобороны РФ рассмотреть возможность комплектования автомобилей, предназначенных для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых в Вооруженные силы Российской Федерации и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов)», — говорится в документе.

Сообщается, что доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

21 августа стало известно, что российские поликлиники и больницы будут оборудованы средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На объектах, где в случае совершения террористического акта потенциально могут пострадать более 1 тысячи человек, а размер ущерба может превысить 100 миллионов рублей, будут установлены специальные технические средства, предназначенные для обнаружения БПЛА.

