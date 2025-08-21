На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал ставить на автомобили для эвакуации раненых защиту от дронов

Путин поручил комплектовать автомобили для эвакуации раненых защитой от БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли РФ совместно с Минобороны РФ рассмотреть возможность комплектования автомобилей, предназначенных для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о комплектовании автомобилей, поставляемых в Вооруженные силы Российской Федерации и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотных воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов)», — говорится в документе.

Сообщается, что доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

21 августа стало известно, что российские поликлиники и больницы будут оборудованы средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На объектах, где в случае совершения террористического акта потенциально могут пострадать более 1 тысячи человек, а размер ущерба может превысить 100 миллионов рублей, будут установлены специальные технические средства, предназначенные для обнаружения БПЛА.

Ранее Путин раскрыл преимущество дешевых БПЛА.

