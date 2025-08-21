На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чечня окажет гуманитарную помощь миллионам жителей сектора Газа

Кадыров объявил о начале масштабной акции гуманитарной помощи жителям Газы
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова организует масштабную миссию по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В секторе Газа в эти дни начнется беспрецедентная по своим масштабам гуманитарная акция Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, миссия охватит около миллиона жителей палестинского анклава. По его словам, фонд предоставит палестинцам продовольственную помощь, в частности, 50 тысяч порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн воды. Кроме того, в сектор будут направлены товары первой необходимости.

Глава Чечни назвал эту акцию самой масштабной с момента начала конфликта в Палестине, а также одной из крупнейших в истории РОФ. Сообщается, что руководит операцией чеченский министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев совместно с командиром полиции Замидом Чалаевым. Кадыров отметил, что в настоящий момент они оба находятся Египет.

В конце 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что сотни тысяч мусульман Чеченской Республики ночами молятся за жителей Палестины и за избавление их от «сионистского гнета». До этого в Чечню прибыла группа из 116 беженцев из сектора Газа.

Ранее Адам Кадыров получил новую должность, связанную с гумпомощью для Газы.

